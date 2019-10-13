台積電再創奇蹟預言成真 張忠謀解密有3強項

台積電今年營收屢飆新高，市值也受惠股價水漲船高，對應台積電創辦人張忠謀去年交棒時，曾表示台積電還會再次創造奇蹟，今年8月就預言成真。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹13日電）台積電今年營收屢飆新高，市值也受惠股價水漲船高，對應台積電創辦人張忠謀去年交棒時，曾表示台積電還會再次創造奇蹟，今年8月就預言成真。在張忠謀眼裡，台積電有技術領先、製造強及客戶信任3強項。

台積電8日股價攻上新台幣286.5元，創下歷史新高價，市值攀高至7兆4290億元，同創歷史新高，並改寫台股史上單一企業市值最高紀錄。

台積電市值不僅擴大領先可口可樂（Coca-Cola）與全球半導體龍頭廠英特爾（Intel），還超越迪士尼（Walt Disney）與家得寶（Home Depot），躍居全球第22名，成為市場關注焦點。

張忠謀於2018年6月5日自台積電退休前，多次表示對台積電再創奇蹟深具信心。台積電在董事長劉德音與總裁魏哲家帶領下，表現果然不讓張忠謀失望，不斷再創奇蹟。

台積電不僅8月營收曾達1061.18億元，第3季營收2930.46億元，皆創歷史新高，根據統計，張忠謀退休後，台積電股價漲53元，漲幅23%，市值激增1.37兆元，若還原權值，股價漲71元，漲幅31%，市值增加1.84兆元。

除了年輕的氣息、高昂的士氣與團隊精神，張忠謀先前認為，技術領先、製造強及客戶的信任是台積電的強項，也是台積電得以屢創奇蹟的主因。

在技術方面，台積電導入極紫外光（EUV）微影技術的強效版7奈米製程第2季開始量產，並已協助客戶產品大量進入市場，為史上量產速度最快的製程之一。

台積電6奈米製程預計明年第1季試產，年底前進入量產，5奈米製程也已經準備生產，明年將快速成長，3奈米將是明年研發重心。

據研調機構IC Insights指出，台積電在先進純晶圓代工市場居主導地位，預估台積電今年40奈米以下製程營收將是格芯（GlobalFoundries）、聯電與中芯總和的7倍以上。

隨著台積電先進製程進展順利，台積電客戶採用先進製程技術的腳步也在加速，IC Insights表示，台積電28奈米製程比重超過20%約用了5季，20奈米、14奈米、10奈米與7奈米則用了3季時間。

至於客戶的信任，台積電向來堅持不與客戶競爭，並將客戶的競爭力視為公司的競爭力，致力與客戶建立深遠的夥伴關係，成為客戶信賴且賴以成功的長期重要夥伴，這不僅是台積電的核心價值之一，也是台積電成功的關鍵因素。（編輯：楊凱翔）1081013