寬頻世界論壇明登場 網通股迎5G順勢漲

（中央社記者潘智義台北14日電）迎接明年5G行動通訊元年，今年的寬頻世界論壇（BBWF 2019）格外受到矚目，台灣網通業者中磊、智邦、正文、明泰、合勤控、智易將參與年度寬頻世界論壇，除正文之外，今天股價都走揚。

今年度的寬頻世界論壇將在10月15日至17日於荷蘭阿姆斯特丹舉行，全球電信大廠、晶片及設備業者、系統服務商都將參與，廣泛交流下世代寬頻技術發展及應用。

中磊指出，參與年度寬頻世界論壇，透過與全球電信客戶互相交流，掌握市場需求，加速全球布局，迎接新興寬頻服務，除原有北美、歐洲及中國主力市場外，更積極拓展拉丁美洲、東南亞、印度等新興市場。

中磊參與此次寬頻世界論壇將展出雙主軸核心產品，超寬頻網路（Ultra-Broadband Network）、無線網狀網路（WiFi Mesh Network）、無線網狀網路設備等。

中磊盤中來到新台幣84元，上漲1.81%。智邦來到189.5元，上漲2.43%。明泰來到23.9元，上漲1.48%。正文一度來到25.85元，上漲0.77%，但隨後來到24.5元，下跌4.69%。合勤控來到20.1元，上漲1.77%。（編輯：林孟汝）1081014