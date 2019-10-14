電子5展同期舉行 貿協辦逾400場洽談會搶商機

（中央社記者廖禹揚台北14日電）電子展、人工智慧暨物聯網展、智慧能源週、光電週、雷射展等電子5展今年首次同期舉行，外貿協會表示，今年洽邀16國買主來台採購，將辦理超過400場洽談會，助業者抓住商機。

2019年台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展、台灣國際智慧能源週、台北國際光電週、台灣國際雷射展10月16至18日將在南港展覽館1館登場，也是首次同期舉行，其中電子展及人工智慧暨物聯網展共計將有超過310家廠商參展，使用548個攤位，能源週將有165家國內外再生能源廠商參展，使用567個攤位。

中華民國對外貿易發展協會今天舉辦5展聯合展前記者會，秘書長葉明水致詞表示，這次5展同期展出，象徵強強聯手、跨界交流的新開始。

葉明水指出，今年1到8月出口統計中，出口成長表現優異的前3大產業分別是電腦零配件、資通訊產品、儲能電池，其中電腦零配件成長45.4%、資通訊產品45.39%、儲能電池23.6%，都與這次外貿協會主辦的電子展、人工智慧暨物聯網展、智慧能源週息息相關。

葉明水表示，今年洽邀來自美國、加拿大、印度、俄羅斯、日本及澳洲等16國重量級買主來台參觀電子展，能源週則有來自美國、加拿大、德國、墨西哥、日本、土耳其、菲律賓等國際買主，兩展合計預估辦理超過400場次的一對一採購洽談會，協助台灣業者與國際買主合作。（編輯：黃國倫）1081014