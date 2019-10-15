前8月經常性薪資增幅2.32% 創19年同期次高

（中央社記者潘姿羽台北15日電）主計總處今天發布8月工業及服務業薪資統計，今年1至8月全體受僱員工經常性薪資為新台幣4萬1760元，年增2.32%，創下19年以來同期次高，不過主計總處表示，勞動市場仍可見景氣趨緩的影響。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，8月全體受僱員工經常性薪資為4萬2135元，年增2.22%，1至8月全體受僱員工經常性薪資年增率也有2.32%，且增幅創下2001年以來的次高，顯見月薪成長力道依舊穩健。

不過受到國際情勢影響，台灣景氣擴張力道逐步趨緩，潘寧馨坦言，從勞動市場部分指標可以看出跡象，舉例來說，今年廠商發放獎金的力道不如去年，製造業加班工時也有縮水。

主計總處統計顯示，今年1至8月總薪資年增率為1.94%，是近3年的低點。潘寧馨解釋，經常性薪資加上涵蓋年終獎金、紅利、績效獎金及加班費的非經常性薪資，合計便是總薪資，由於景氣好壞會影響廠商發放獎金的意願，如今景氣走緩，導致非經常性薪資的成長幅度不如經常性薪資，進而拉低總薪資增幅。

此外，景氣不好時，工業生產活動減少，不用加班，加班工時便隨之降低，因此製造業加班工時也是景氣觀察指標。

潘寧馨指出，截至8月，製造業加班工時已經連11月呈現年減，便是受到景氣擴張力道不足影響所致，不過加班工時年減幅沒有擴大，由此推斷，景氣沒有進一步惡化的跡象。

對於近日熱門的台商回流議題，潘寧馨也提供相關數據做為參考，截至8月底，歡迎台商回台投資方案通過審查家數為124家，主計總處進一步觀察這124家廠商的受僱人數，發現和去年7月底相比，人數增加7600人、成長3.43%，成長幅度和整體受僱人數增幅1.19%相比，明顯較高。

不過潘寧馨說明，受僱人數成長可能與廠商回台投資須增聘人力有關，但也可能是因為轉單效應、調整生產情況等，不見得都是台商回流的直接影響。（編輯：張均懋）1081015