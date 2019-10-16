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美股大漲 台股可望拉高結算

最新更新：2019/10/16 07:32

（中央社記者韓婷婷台北16日電）無懼國際貨幣基金（IMF）下修全球經濟成長率（GDP），美股再演大漲走勢，對站上11100點的台股可望起激勵作用，今天尾盤結算的台指期將有機會拉高結算。

美股道瓊工業指數上漲237.44點、漲幅0.89%、收在27024.8點，NASDAQ指數上漲100.06點、漲幅1.24%、收在8148.74點，S&P 500指數上漲29.53點、漲幅1%、收在2995.68點，費城半導體指數上漲35.29點、漲幅2.22%、收在1625.6點。

不過，IMF表示，不斷升高的貿易與地緣政治緊張局勢，加劇對全球貿易體系與國際合作未來的不確定性，損及商業信心、投資決策與全球貿易，估計到2020年，美中貿易緊張局勢將使全球經濟成長累計減少0.8個百分點；其中，預計今年全球經濟成長率3.0%，創全球金融危機後最低。

分析師指出，IMF將台灣今、明兩年經濟成長率下調至2.0%與1.9%，顯現美中貿易戰下對全球經濟的影響程度，不過市場視為最後利空，在樂觀預期美中貿易談判結果下，國際股市逆勢攀高，可望連帶激勵創新高的台股後市。

歐股也漲多於跌，僅英國股市受到脫歐影響收黑；英國倫敦FTSE 100指數下跌1.81點、跌幅0.03%、收在7211.64點，德國法蘭克福DAX 30指數上漲143.23點、漲幅1.15%、收在12629.79點，巴黎CAC 40指數上漲58.98點、漲幅1.05%、收在5702.05點。（編輯：鄭雪文）1061016

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