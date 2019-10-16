製鞋3雄業績旺 鈺齊第3季獲利大增奔漲停
最新更新：2019/10/16 13:30
（中央社記者潘智義台北16日電）製鞋3雄今年業績看旺，鈺齊國際統計，第3季歸屬母公司稅後淨利新台幣4.06億元，較第2季成長36.8%，較去年同期大增92.4%，盤中攻上漲停110.5元。
豐泰盤中最高220.5元，小漲0.22%，隨後翻黑，來到217元，小跌1.36%。寶成39.85元，上漲1.3%。
鈺齊國際統計，第3季合併營收為34.5億元，較第2季成長2.8%，較去年同期大增33.2%。累計前3季合併營收93.82億元，較去年同期成長27.2%，歸屬於母公司稅後淨利9.08億元，較去年同期成長65.1%，稅後每股盈餘（EPS）5.65元，也創歷史新高。
豐泰統計，9月合併營收68.3億元，較去年同期大增22.78%，1至9月合併營收549.48億元，年增15.36%，歸屬於母公司業主淨利為49.32億元，每股盈餘6.71元。
寶成工業統計，9月自結合併營收為253.09億元，創歷年同期次高，較去年同期略減0.5%。1月至9合併營收為2341.47億元，續創新高，較去年同期增加9.1%，主因寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業營運持續成長。（編輯：鄭雪文）1081016