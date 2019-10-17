面板市況差雙虎買股不手軟 群創已逾32萬張

（中央社記者潘智義台北17日電）面板供過於求壓力仍在，面板雙虎友達、群創上半年都虧損，兩家公司目不約而同實施庫藏股護盤，友達本次實施庫藏股累計買回7萬7626張，群創累計買32萬1000張。

友達今天公布買回庫藏股4萬534張、群創公布買回庫藏股5萬7900張。

友達今天發布重大訊息，今天買回庫藏股4萬534張，買回股份總金額新台幣3億2687萬1603元，平均每股買回價格8.06元，於買回期間內累積已持有自家公司股份數量7萬7626張，占公司已發行股份總數0.81%。

友達董事會決議，自9月10日至11月9日預計買回庫藏股12.5萬張，每股買回區間價格為5.71元到11.84元。友達前次實施庫藏股為2002年，睽違近17年後再啟動庫藏股護盤。

群創今天發布重訊，本次買回庫藏股5萬7900張，買回總金額4億998萬3141元，平均每股買回價格7.08元，買回期間累積已持有自家公司股份32萬1000張，占公司已發行股份總數3.23%。

群創自7月實施庫藏股，買回8萬張自家股票護盤之後，又宣布自8月21日起至10月20日再買回庫藏股，以每股4.93元到10.47元區間，預計在集中市場再買回30萬張庫藏股。（編輯：張均懋）1081017