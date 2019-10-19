林錦茂併購衝營收 劍指成衣與長纖布廠

（中央社記者潘羿菁台北19日電）攤開台灣上市櫃紡織廠家，營收大、獲利好的廠商，多數是紡織生產鏈最後一段的成衣廠，這樣的趨勢冠星-KY董事長林錦茂也看到。他坦言，目前正在尋覓成衣廠、長纖布廠的併購對象。

林錦茂指出，目前紡織業朝向一貫化已是趨勢，不僅是因應品牌客戶集中供應鏈策略，「當客戶可以在你這邊買布兼預訂成衣產能，對他來說，管理效益是最好」，有布廠與成衣廠的供應商，將是優先下單對象。

就如同當年冠星草創時期，也是單純做貿易生意，就是接單再轉外包給代工廠，但是客戶希望冠星自建產能，不只是確保品質，也能掌握交貨期，因此當年冠星首座自有工廠就落腳在柬埔寨。

不過自建成衣產能太慢，林錦茂坦言，未來傾向併購成衣廠，透過整併方式快速建立產能，也可以收編成衣廠管理人才，一舉兩得，畢竟布廠與成衣廠管理know how不同，無法用布廠邏輯看待成衣廠。

一旦布廠與成衣廠整合起來，冠星將有望創造出一加一大於二的加乘效果。

值得注意的是，林錦茂的企圖心不只是併購成衣廠，另外也傾向併購長纖布廠。

擬收購長纖布廠的原因是冠星主力在混紡短纖布料，不過在運動服飾方面，短纖布料並非是「最吃香」的布種，目前運動市場，8成來自於長纖布、2成為短纖布，而台灣機能布料享譽全球，也是靠長纖布支撐起一片天。

以紡織股王儒鴻為例，核心產品為長纖彈性針織布料，透過布料編織與後加工製程方式，生產具有多重功能的運動服飾，如今年營收逾新台幣260億元。

換言之，林錦茂也相當清楚，運動客戶下單量最大的區域是在長纖布料，促使他也想耕耘這塊市場。若能購入長纖布料工廠，將形同是直接打開新市場，讓冠星產品走向長、短纖兼具全面化，進一步增添新營運動能。（編輯：張良知）1081019

由於近年歐美客戶逐漸將訂單轉移到東南亞，冠星在柬埔寨確定新增月產能120萬碼，大幅擴大1/3，預計2020年產能占比從4成拉升至5成。圖為冠星柬埔寨生產線。（冠星提供）中央社記者潘羿菁傳真 108年10月19日