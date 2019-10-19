adidas最大短纖布供應商 冠星將回台上市

（中央社記者潘羿菁台北19日電）運動品牌adidas的混紡短纖布主力供應商冠星-KY，計畫今年底前回台上市（IPO），選擇回台是看中紡織業在台灣資本市場能見度高。儘管美中貿易戰火未歇，冠星-KY董事長林錦茂卻直呼，「訂單接不完，客戶還嫌我們產能太小」。

冠星-KY主要生產混紡短纖布料，2018年營收為新台幣57億元，攤開客戶名單包括adidas、GAP、PUMA、中國李寧等，一旦順利IPO，立刻躋身台灣上市櫃前10大布廠行列，僅次於福懋、遠東新、宏遠、儒鴻與得力。

林錦茂首度接受媒體專訪，談起創業故事忍不住打開話匣子，他回憶，哥哥與人合夥開設布料貿易商，拓展業務到香港設立分公司，自己當完兵就被派到香港分公司擔任業務，從此與紡織業結下緣分。

20歲出頭的林錦茂充滿幹勁，當年香港成衣廠多數在同一棟商辦大樓辦公，他就拿著樣品布卡，從頂樓開始一家家去敲門，憑著努力不懈的精神順利拿到訂單，讓貿易公司營運步上正軌。他說，「我去之前，公司在香港每月營收才20萬美元，我去之後變成每月150萬美元，獲利3成多，很嚇人吧」。

之後母公司決定轉移到南非，當時信心十足的林錦茂便決定自己出來創業，或許是早期紡織供應商少、競爭不激烈，很容易拿到訂單，錢賺得快，便開始做其他業外投資。他回憶，當年連同房地產投資，就輕鬆賺到港幣2000萬元，「在90年代，港幣2000萬元是很大的數目」。

後來林錦茂併購美國一家貿易商，卻因為併購效益不如預期，連帶拖垮本業，一下子就把創業3年獲利全賠光，甚至還負債港幣400萬元，這是他第一次創業失敗的慘痛經驗。

儘管創業失敗收場，但是他不喪志，向家人借6萬美元第2次創業。1995年在香港成立冠星，靠著當年在貿易商公司累積的人脈，與品牌客戶接洽訂單，一步步重新站起來。

真正讓冠星站穩腳步是在1997年，那年adidas拿著一塊特殊布料給林錦茂，希望他可以開發相同外觀、手感的布料。當時許多布廠都不願接，原因出在特殊布料下水後會大幅縮小，品質外觀跟著變差，但是林錦茂選擇接下挑戰。

起初他大手筆購入台灣織布機，開始徹夜改造機器，透過不斷嘗試改變編織方式，終於讓布料縮水率從18%下降至3%，大幅降低縮水面積。第2年adidas下單250萬碼，林錦茂依然記得，光那張訂單金額就高達500萬美元、現賺150萬美元。當年對於冠星的意義，不僅是打入adidas供應鏈，公司年營收更首度突破新台幣1億元大關。

成為adidas供應商，宛如是取得國際一線品牌「背書」，冠星業績因此蒸蒸日上，2005年拿下李寧等中國內銷客戶。林錦茂說，「我們很幸運的是，當外銷市場不好時，內需可以補其缺口」，因此截至目前，冠星營收沒有一年不成長。

與許多布廠一樣，冠星也到東南亞設廠，2010年插旗柬埔寨，近年歐美客戶逐漸將訂單轉移到東南亞，促使林錦茂資源轉至柬埔寨與越南兩地。冠星在柬埔寨確定新增月產能120萬碼，大幅擴大1/3，預計2020年產能占比從4成拉升至5成，將與中國產能不相上下。

另外，因應客戶需求，冠星越南新廠也規劃在明年投產，占比約5%。不過林錦茂認為，現在的越南面臨工資漲、工人缺，進駐時機點確實稍晚，但是越南與歐盟FTA最快會在今年底上路，此時要先「卡好卡滿」。

雖然當前美中貿易戰造成中國紡織廠大量外移，不過林錦茂提到，冠星有中國運動品牌支撐，當地產能可以優先供應中國品牌；至於柬埔寨工廠負責歐美客戶為主，目前歐美客戶還嫌他們產能太少，要求快點擴廠。

值得注意的是，冠星在今年8月首次取得Nike訂單，最快明年上半年開始出貨，預料冠星這兩年營運大爆發；冠星去年營收57億元，年增3成，今年法人估計有望衝至新台幣70億元大關，明年上半年同樣維持兩位數成長速度。

問起林錦茂是否有設定目標，何時達到營收100億元，他笑著說，「先上市再說吧」。（編輯：張良知/林淑媛）1081019