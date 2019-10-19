告別缺工煩惱 高年級員工讓公司看見更美風景

（中央社記者潘姿羽台北19日電）「轉個彎，就會看見美麗風景」，許多人處於逆境時，常以此自勉，這句話在利達精密科技公司更是完美體現；利達原本苦於缺工、留不住年輕人，因緣際會下開始進用熟齡員工，意外發現，這些員工竟成為公司最寶貴的資產。

談起製造業缺工，利達精密科技總經理鍾明達心有戚戚焉，他表示，公司也喜歡年輕人，但面試過程中發現，現在年輕人穩定性不夠，也比較不喜歡待在傳產，科技公司、服務業都更有吸引力，導致即便錄取年輕員工，對方可能待一陣子就離職，公司又得花心力招募新人、進行教育訓練。

鍾明達告訴中央社記者，新北市就業服務站介紹一些熟齡員工進入公司後，他很驚喜地發現，這些員工雖然年紀較大，但服從性佳、穩定性優，抗壓性也好，「對我來說是最好的誘因」。

職場上，雇主對熟齡員工的顧慮不外乎體力差、反應慢等，鍾明達說，他最在意是「視力」，因為公司做精密產品，生產過程中需要進行檢測，如果視力不好，就容易有所疏漏。

相較於多數雇主因此不願意僱用熟齡員工，鍾明達認為，公司開發產品時，遇到瓶頸要想辦法克服，員工遇到問題，公司也要想辦法解決，也因此，利達申請政府補助添購光學輔具、放大鏡設備，讓年紀較長、有老花問題的員工，能夠克服視力問題，做好檢測工作。

「當他們感恩的時候，公司要給他們感動」，鍾明達說，公司熟齡員工多是二度就業，很多是孩子大了，媽媽想出來工作，求職過程中卻屢屢碰壁，因此她們對於得到這份工作抱持感恩的心，這時候公司也要更照顧員工，才能凝聚向心力。

鍾明達也說，上了年紀的員工，難免會有老花、體力不好、反應沒那麼快等問題，但這些可以透過技術來克服；現在製造業多朝自動化、智慧化轉型升級，有很多平台車、機具可以輔助，這些都能補足熟齡員工的不足之處。

利達從一開始苦於找不到年輕人，如今人事穩定、離職率相當低，鍾明達有感而發，人口老化是社會不可避免的問題，年輕人固然有優勢，不過熟齡員工的經驗、穩定度也十分寶貴；既然科技進步，企業、雇主的想法觀念也要跟著進步，用最少人力，發揮最大效益，公司才能具有競爭力。（編輯：楊玫寧）1081019