台積電熄火傳產接棒漲 台股尾盤翻紅

（中央社記者潘智義台北21日電）美股大跌255.68點，台股今天以平低盤開出後，指數多在平盤下狹幅震盪，但尾盤急拉收小紅；法人指出，雖然台積電下跌，電子股熄火，但新台幣升值，資金轉向傳產股、資產股。

終場加權指數收在11184.15點，小漲3.93點，漲幅0.04%，成交值新台幣1017.6億元。8大類股僅機電類股下跌，其他各類股均上漲。

晶圓代工龍頭台積電收在290元，下跌1.02%。股王蘋果光學鏡頭供應商大立光收在4380元，上漲1.74%。

資產股台火盤中來到漲停價10.3元，並鎖住至收盤。橡膠資產股豐泰收在14.35元漲停價，資產股勤益控收在漲停26.75元。六福尾盤急拉收在9.02元漲停。

資產股南港收57.8元，大漲4.33%，建大收32.9元，大漲6.3%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，美中貿易談判利多帶動國際股市漲勢，近期出現修正；台積電法說會前市場樂觀預期，股價已領先反映，法說會後結果比預期更樂觀，利多反而不漲，進而壓抑台股表現。不過台股今天收紅，未隨美股大跌，主因新台幣近期升值，外資看好台股偏多，資金流向台股。

蔡明翰指出，若新台幣維持升值，則外資對台股態度依然正向，近日台股壓回都有買盤，指數也不會跌太多，除非新台幣貶破30.725元兌1美元，則台股恐拉回整理。

選股方向，以新台幣未貶破30.725元兌1美元為前提，他認為，雖然電子股回檔，台積電休息，但今年下半年到明年5G題材將持續發酵，保守型投資人，可逢低拉回時布局；積極型投資人可鎖定受惠新台幣升值的資產股。他也提醒投資人要留意風險，所以資金不要全押。（編輯：楊凱翔）1081021