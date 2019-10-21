光陽攜北市府 打造全台首座電動車技術教學中心

（中央社記者韓婷婷台北21日電）全球機車品牌KYMCO（光陽工業）今天與台北市簽署技職合作備忘錄，成立全台首間電動車技術教學中心，捐贈總值新台幣600萬元。

光陽今天宣布為協助台灣技職合作升級，建構未來電動車所需技術，與台北市簽署技職產學合作備忘錄，挹注總價值600萬元相關車輛教學設備，並攜手南港高工打造全台首間以高中職為基礎的電動車技術教學中心。

光陽工業執行長柯俊斌與台北市長柯文哲共同參加備忘錄簽署儀式，希望整合業界與學界創新能量，培育頂尖技職人才。

光陽表示，「立足台灣，放眼全球」，始終是光陽戮力達成目標，已連續19年蟬聯臺灣機車市場銷售冠軍，並於國際機車市場占有重要一席之地。截至2019年，光陽已提供千輛以上的機車與引擎給予高中職作為教學用車使用，並提供工廠實習機會，完整體現產學合作宗旨。

目前全台擁有1390萬輛機車，其中電動機車占2%，約26萬輛，但電動機車成長快速，截至今年9月，已增加4萬3000多輛，鑑於當前綠色能源政策施行，電動車成為未來運輸產業重要區塊。

光陽宣布挹注經費600萬元導入相關車輛教學設備，並於台北市立南港高工成立全台灣第一間以高中職為基礎的電動車技術教學中心，作為培育電動機車專業技術人才基地，並進一步將其推廣至台北市7所技術型高中（南港高工、大安高工、松山工農、惇敘工商、開南商工、協和祐德、大誠高中），截至目前為止，已與南港高工、台南高工、建國科大與啟光高中等4所學校進行產學合作。

光陽指出，放眼未來，以產業升級與邁向工業4.0目標，未來將提供更多技職合作資源，助台灣培育更多世界級頂尖技職人才，並提供優秀人員更專業、多元化的就業面向，在機車相關產業貢獻自身專業價值，齊同邁向產官學三贏。（編輯：趙蔚蘭）1081021