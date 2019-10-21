如興收購港商慶侗 搶攻高端女用牛仔褲市場

（中央社記者潘羿菁台北21日電）牛仔褲大廠如興（4414）再度啟動收購，今天董事會通過將取得港商Delta Global Sourcing Limited（慶侗）股份約67%，藉此拓展高端女裝牛仔褲市場。如興表示，預計最快本季入帳認列收益。

如興今天董事會通過收購案，2/3以上董事同意如興展開港商慶侗股份收購案，儘管國發基金董事代表、台大國企系教授陳厚銘持反對意見，但由於絕多數董事投贊成票，收購案照案通過。

如興強調，目前尚未正式簽約，不方便透露交易金額，僅提到慶侗主力產品為高端女裝牛仔褲市場，接單水準離岸價格（FOB）至少10美元，比如興目前平均接單金額還要高。同時，也與既有客戶Levis不衝突，收購港商慶侗將有助於擴展牛仔褲新客群，甚至是拉抬平均接單價格，提升毛利率。

如興表示，慶侗在中國廣東與越南均有成衣廠，現有經營團隊不會更動。

根據慶侗官網揭露，公司於2003年成立，每年的出口數量已由160萬件增長至600萬件，除了美國與加拿大市場為主外，也積極拓展至歐洲市場。

今年2月如興以不超過4800萬美元，入股美商Nanjing USA過半股權，該公司專注深耕服務業多年，經營團隊擁有美國大型零售商開發與採購經驗，主要客戶是美國大型零售商Walmart，年銷售量超過2500萬條牛仔褲，年輕族群為主力客群，年營收約2億美元。現今準備再拿下一家公司，併購企圖心相當強烈。

如興近期股價緩步走揚，近10日外資持續買超，累計張數達到645張，今天收在11.3元，將挑戰月線11.49元。（編輯：林淑媛）1081021