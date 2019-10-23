料英脫歐歹戲續拖棚 亞股走跌英鎊挫

（中央社香港23日綜合外電報導）英國首相強生的脫歐案未能獲國會支持，引發新一波不確定性，國際匯市英鎊持續下挫，亞洲股市今天也走低，投資人在最近一波上揚後開始縮手。

美中貿易談判靜悄悄之際，市場注意力移轉到西敏寺英國國會情勢發展，強生（Boris Johnson）的重要表決一勝一敗，下議院今天以329票贊成、299票反對通過「退出協議法案」二讀表決，這是強生政府首次勝利。不過，強生想要加速立法的時程動議以308票贊成、322票反對遭否決。

這意味強生不太可能在10月31日兌現承諾，完成英脫歐程序，而強生年底前提前舉行國會大選的可能性也升高。

各界現在預期歐盟領袖將建議再次展延脫歐日程，分析家說，如果舉行全國大選，強生將把延期脫歐責任歸咎於反對派國會議員。

英脫歐可能再次展延，導致匯市英鎊受挫，今天最低來到1.2843美元兌1英鎊；由於英國有望避免痛苦的無協議脫歐，本週稍早英鎊突破1.3美元關卡，為5個月以來首見。

亞洲主要股市的表現，香港股市下跌0.5%，東京股市微幅上漲，新加坡股市跌0.6%，首爾股市跌0.3%，台北、馬尼拉與雅加達股市也都下挫。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1081023