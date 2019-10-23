南染今年營運偏弱 子公司強化5G布局

南染23日舉行法說會，南染財務經理何承榮強調，染整與半導體封測事業，有望明年轉好。中央社記者潘羿菁攝 108年10月23日

（中央社記者潘羿菁23日電）受到美中貿易戰與客戶外移影響，南染今年上半年營運呈衰退格局，南洋染整財務經理何承榮表示，現與美洲品牌洽談明年度訂單，加上子公司南岩布局5G應用封裝測試，預料明年公司業績有望好轉。

南染23日舉行法說會，該公司以紡織業起家，主力為染整布料事業，1998年成立子公司南岩半導體，切入半導體元件封裝測試領域，目前營收占比染整加工為40%，半導體封裝測試為53%，封測事業體對南染影響較為深遠。

何承榮表示，受到中國封測業者崛起，客戶紛紛轉向中國低階封測業，加上美中貿易戰讓客戶信心低迷，又有庫存偏高情況，讓南岩在塑膠封裝與陶瓷封裝產品毛利呈現雙重下滑，其中，陶封更是轉為負毛利率7%，而塑封毛利率從31%下降至19%，帶動上半年南岩獲利年減8成。

不過南染強調，目前正在積極布局5G應用領域，以前是接5G應用晶圓封測代工訂單，現在則是改為自己接單，另外，陶封市場耕耘車用電子客戶，轉往國外客戶拓展，期盼可以在明年度營運好轉。

至於本業染整，何承榮提到，受到客戶布廠與下游成衣廠轉往東南亞建置產業聚落，讓紡織本業訂單受影響，但是近期部分美洲品牌客戶又回頭找台灣供應商，主要是體悟到東南亞染整品質參差不齊，因此開始與品牌客戶共同開發，預計明年下半年營運會有明顯改善空間。（編輯：張均懋）1081023