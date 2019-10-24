美股小漲 台股提防高檔震盪

（中央社記者江明晏台北24日電）美股小漲作收，台股23日早盤再創今年新高點後賣壓出籠，跌31.58點，收在11239.67點，投顧認為，台股短線偏多，但須提防過高拉回，預估指數會在月線約為10954點附近至11300點高檔震盪。

美國企業公布的財報多空雜陳，華爾街股市小漲作收，波音和開拓重工股價都不受財報利空消息影響上揚，半導體類股則受德州儀器大跌拖累走弱。道瓊工業指數終場上漲45.85點，或0.17%，收在26833.95點。標準普爾500指數上漲8.53點，或0.28%，收在3004.52點；那斯達克指數上漲15.50點，或0.19%，收在8119.79點。

台股23日跌31.58點，收在11239.67點，成交值1393.51億元。三大法人合計買超33.40億元，自營商賣超19.62億元，投信買超2.92億元，外資及陸資買超50.1億元。

手機晶片廠聯發科明年營運看俏，法人預期，除成長型產品持續成長，加上受惠5G換機潮，聯發科明年營收，可望挑戰歷史新高紀錄。

第20屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2019）23日登場，會展聚焦「5G NEXT」全方位電路板製程解決方案，印刷電路板（PCB）唱旺5G題材。

日盛投顧指出，台股23日早盤再創今年新高點後賣壓隨即出籠，呈現量增下跌，櫃買OTC指數同步呈現回檔，由於台積電法說會後，股價呈現走弱，23日盤中一度跌破10日線，加權指數持續上攻受阻，預期短線將在月線，約為10954點附近至11300點高檔震盪。（編輯：楊凱翔）1081024