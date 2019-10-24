山友投保登山險 保險局提醒8大情況不賠

（中央社記者劉姵呈台北24日電）行政院通過國家賠償法修正草案，颱風天登山或觀浪出意外不會國賠，呼籲民眾要做好行前規劃、買登山險。保險局統計，截至今年9月止有逾22萬人投保，不過山友須留意8大除外責任，如進入警戒區等。

行政院會今天通過國家賠償法修正草案，未來在山林或海域，若政府已提醒危險性，民眾仍冒險，將可免除或減輕國賠，例如颱風天登山或觀浪出意外將可不國賠，法案後續送立法院審議。

根據金融監督管理委員會保險局統計，自民國103年至今年9月底止，登山險承保人數合計22萬4983人，保費收入新台幣3846萬9450元，且近5年來投保人數、保費都有逐年增加的趨勢。

對於登山險能否補足國賠不賠的損失，保險局主秘林耀東表示，登山險是個別登山者依自身風險承擔能力，自行評估是否投保以分散相關風險，與國賠無直接關聯。

林耀東表示，登山險承保範圍包括搜尋費用、救護費用及遺體移送費用，但提醒登山險不是萬能，有8大除外責任，保險公司將不負給付保險金責任。包括被保險人的故意行為、犯罪行為、戰爭內亂及武裝變亂，因原子或核子能裝置所引發裂爆炸。

第五，被保險人於應申請許可而未經許可或於災害防救法，或其他相關法令規定限制，或禁止進入或命其離去的警戒區等。

第六，被保險人未依法攜帶定位器材及緊急通信設備、任意變更登山活動計畫、未由領隊帶領登山所發生的搜尋費用；第七，為搜尋、救護或移送被保險人所生的直升機費用；第八，被保險人超出預定下山時間24小時內所發生的搜尋費用，皆不理賠。

此外，保險局統計，目前有5家產險公司推出登山險，包括富邦產險、國泰世紀、新光產險、明台產險與旺旺友聯；林耀東表示，登山險保費是以天數來計算，舉例來說，假設死殘保額200萬元、實支實付醫療保額20萬元、緊急救援50萬元，每人保費約要389元；不過，目前登山險保障範圍只限於台灣山區，若是爬國外的山，就不在保障範圍內。

針對媒體提問，未來是否會全面強制山友投保登山險，林耀東說，保險公司僅為商品提供者，是否強制投保要由地方政府及有關單位依政策需求決定。（編輯：張均懋）1081024