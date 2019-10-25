台工具機產業明年產值看增10% 下半年觸底回升

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）美中貿易戰因素干擾，工研院產科國際所預估，明年上半年台灣工具機產業持續疲弱，下半年有機會觸底回升，預期明年台灣工具機產業產值可較今年成長10%。

工研院產業科技國際策略發展所今天上午持續舉辦「眺望—2020產業發展趨勢研討會」。

觀察全球工具機市場和產業現況，工研院產科國際所資深產業分析師莊瀅芯表示，今年上半年中國工具機產業訂單持續減少，其中新增訂單較去年同期減少37.1%，在手訂單下降14.7%。日本工具機今年前9月新增訂單較去年同期下降31.1%，其中內需訂單和外需訂單的降幅都超過3成。

此外，今年前8月中國從全球進口工具機的金額，較去年同期減少25.5%，其中從台灣進口的金額較去年同期減少29.8%，中國國內工具機需求明顯減緩。

觀察全球工具機市場環境，莊瀅芯指出，美中貿易戰讓各國在中國的製造商觀望，延緩對製造設備的投資；美國製造業復甦的現象並未符合原先預期；中國大陸和歐元地區仍有製造業衰退和復甦力道遲緩的疑慮；亞洲其他新興市場例如馬來西亞、泰國和印尼等仍受全球經濟成長趨緩影響。

此外，土耳其在全球消費成長趨緩、以及政治不穩定使得製造業衰退，貨幣貶值也造成工具機消費廠商購買力降低，對工具機需求量呈現衰退。

展望台灣工具機產業產值，莊瀅芯表示，美中貿易戰因素仍在，仰賴出口的台灣工具機產業面臨出口衰退考驗，預估今年台灣工具機產業產值較去年減少15%；她進一步表示，明年上半年恐持續疲弱，下半年有機會觸底回升，預期明年台灣工具機產業產值可較今年成長10%。

對於台灣工具機產業發展方向，莊瀅芯建議，發展差異化是未來重點，例如工具機模組採用共通模組化設計，可因應快速重組生產需求的模式，台灣廠商可透過與終端應用市場產品的製造廠商合作，累積設計與製造單機、製造單元、自動化生產線與加工的經驗，奠定製作高附加價值產品的基礎和轉型製造服務業的能力。（編輯：林孟汝）1081025