南韓放棄開發中國家地位 學者：可能掀放棄潮

（中央社記者吳柏緯台北25日電）南韓政府今天宣布放棄在世界貿易組織（WTO）中的「開發中國家」地位，引起討論。經濟學者認為，南韓此舉對區域經濟的影響不大，但可能帶來「放棄」的骨牌效應。

南韓財政部長今天表示，南韓政府決定放棄在WTO中的「開發中國家」地位，在未來的WTO協商中不再以「開發中國家」的待遇協商。

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳指出，南韓放棄開發中國家身分，對於亞洲區域經濟以至於全球經貿的影響有限，主要原因在於南韓簽署的所有自由貿易協定（FTA），沒有區分開發中國家與已開發國家的身分差異。

李淳觀察，南韓過去雖然未主動宣布，但實際上的行為與政策都是「已開發國家」，因此這次公開宣布放棄「開發中國家」身分，是讓名實相符。李淳進一步表示，美國不斷遊說、倡議，包含經濟合作暨發展組織（OECD）國家與20國集團（G20）的會員國，應該要放棄開發中國家的身分，南韓此舉應該解讀為呼應並支持美國的WTO改革。

台經院景氣預測中心副主任邱達生認為，南韓的FTA覆蓋率高，因此設置關稅保護的必要性已經越來越薄弱，加上來自美國的壓力，因此放棄開發中國家身分本來就是預期會執行的政策方向。

邱達生觀察，隨著這項決定，南韓也可能調整關稅政策，對於未和南韓簽訂FTA的國家，例如台灣，可能是一個不錯的機會。他說明，若關稅政策調整，台灣的農產品也有機會可以進入南韓的市場。

南韓的決定，也可能在往後造成骨牌效應。李淳分析，南韓的宣示會對其他與南韓狀況類似的國家造成壓力，例如同為OECD與G20成員國的墨西哥。接下來不排除也會帶來一波「放棄潮」。（編輯：楊凱翔）1081025