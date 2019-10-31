藍委指東貝財務吃緊 批國發基金評估機制失靈

國民黨立委許毓仁（右）、費鴻泰（左）31日在黨團記者會，抨擊國發基金內部評估機制及投資前的財務盡職調查明顯失靈，名不符實，國發基金投資審核機制要大力整頓。中央社記者施宗暉攝 108年10月31日

（中央社記者劉冠廷、潘姿羽台北31日電）國民黨立委許毓仁今天說，國發基金入股LED廠東貝光電，但短短8個月時間卻傳出財務吃緊及申請紓困，這表示國發基金內部評估機制及投資前的調查明顯失靈，投審機制應大力整頓。

國發基金表示，投資評估審議程序嚴謹審慎，立委質疑與事實不符，東貝光電已多次發布重大訊息聲明，目前公司營運及財務狀況正常，沒有申請紓困或債務協商。

許毓仁今天與國民黨立委費鴻泰召開記者會，他表示，今年1月底，國發基金入股LED廠東貝光電新台幣1億450萬元，但短短8個月時間卻傳出財務吃緊及申請紓困，截至第2季為止，東貝合併淨損2.35億元。

許毓仁指出，國發基金內部評估機制及投資前的財務盡職調查明顯失靈，這樣的公司，國發基金還投得下去；他也質疑東貝投資案到底是由誰決定，決策又是如何做出，國發基金投資審核機制應該要大力整頓。

他表示，東貝財報顯示，2016年、2017年每股稅後雙雙虧損1.41、4.93元，截至今年第2季為止，東貝合併淨損2.35億元，每股稅後仍虧損0.52元，國發基金的審查會議評估顯然大有問題，事後出事了，責任歸屬也說不清楚；目前國發基金直接投資的部分應該全面暫緩，重新整頓後才能繼續進行。

許毓仁說，國發基金設立是為了協助企業創新轉型及永續發展，不是用人民的錢作為企業的紓困基金；目前台灣新創圈苦無天使輪的創投者，國發基金與其花錢紓困財務體質已有問題的公司，不如回歸國發基金的本質，帶動台灣產業創新。

費鴻泰則表示，東貝光電的案例只是冰山一角，去坊間打聽，國發基金亂投資的案例更多，未來一定會陸續被揭露。

國發基金下午發布新聞稿表示，相關投資申請案均經盡職調查與投資評估，並經政策評估會、投資評估審議會與管理會通過後，才辦理後續投資事宜，投資評估審議程序嚴謹審慎。

許毓仁說東貝光電提出紓困申請，國發基金指出，這部分與事實不符，國發基金投資東貝光電主要在於現金增資，是用於東貝光電與國際大廠合作投入Mini LED及Micro LED研發，預計109年度可開始投入量產；東貝光電已多次發布重大訊息聲明，目前公司營運及財務狀況一切正常，並沒有任何申請紓困或債務協商的情況。（編輯：謝佳珍）1081031