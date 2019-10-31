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宜進啟動轉型 擬處分賠錢台南加工絲廠

最新更新：2019/10/31 16:09

（中央社記者潘羿菁台北31日電）加工絲大廠宜進啟動轉型，苦於加工絲業務毛利低導致連年虧損，今天公告旗下台南廠擬於明年元旦結束生產，廠房未來將會出售，預計交易金額約新台幣15.93億元，處分利益5.5億元。

宜進協理張恆嘉表示，台南廠受限於機器設備老舊，生產毛利較低的一般規格加工絲，導致部門連年虧損，儘管公司努力降低成本，仍無法扭轉虧損，因此計劃在2020年1月1日起停止生產。

台南廠近3年產量約20萬噸至21萬噸，占宜進整體營收比重為15%左右，停工後對公司業務並無重大影響。

張恆嘉強調，未來公司主力生產單位為子公司宏洲纖維與光明絲織，宜進母公司則是著重在工業織帶（委外發包）訂單與租金收入。

至於台南廠未來將會出售，目前董事會授權董事長詹正田簽約，預計交易金額為15.93億元，含稅後金額為16.04億元，估計處分利益5.5億元，不過有待宜進12月18日召開股東臨時會通過停止工廠案，才能認列收益。

其實近年宜進將重心轉向不動產業務，近3年投資不動產累計金額超過90億元，集中在南港與汐止兩地，光是在汐止開發案U Town就掃了至少3層樓，成為遠雄重要客戶。

目前母公司宜進、子公司光明、宏洲與關係企業億東，都有出租不動產事業，合計總租金收入已超過2億元。 換言之，宜進一旦處分台南廠，後續將轉型成為控股與不動產投資公司。（編輯：趙蔚蘭）1081031

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