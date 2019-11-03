貿協領台廠萬件產品齊發 攻斯里蘭卡ICT商機

（中央社記者廖禹揚台北3日電）外貿協會台灣經貿網今年參與斯里蘭卡最大ICT（資通訊）展，透過線上及線下整合推廣，展出逾萬件台灣資通訊產品，後續透過台灣經貿網站服務，預期可帶來更大商機。

斯里蘭卡最大ICT展「斯里蘭卡電子展（INFOTEL 2019）」1日至3日在斯里蘭卡可倫坡舉辦，中華民國對外貿易發展協會表示，台灣經貿網今年帶著21家會員產品及型錄參展，並配合網站設置線上展覽專區，共計展出超過一萬件台灣資通訊產品。

外貿協會表示，台灣經貿網攤位在展覽首日就有100多名來自印度及斯里蘭卡買主造訪，以智慧條碼掃描機、迷你混音器、智慧電子鎖、MK數位秤重儀詢問度最高。

台灣經貿網為台灣最大B2B（企業對企業）產品資料庫及貿易總入口網站，提供台商多達13種語系及無上限型錄展示空間，並有視訊採購、買主行為數據分析、網站營運數據儀表板及客製化數據分析等服務，外貿協會表示，斯里蘭卡當地買主也表示樂於利用此網站尋找所需商品及供應商，預期後續可帶來更多合作與商機。

INFOTEL今年邁入第27屆，以智慧城市、數位教育、智慧醫療及機器人等17項主題，舉辦研討會、現場動態展示、工作坊等多元活動。根據INFOTEL網站，今年共有150家業者參展，並有約4、5萬人到場參觀。（編輯：楊凱翔）1081103