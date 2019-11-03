東京奧運環保材質當道 製鞋紡織概念股受惠

（中央社記者潘智義台北3日電）明年東京奧運主辦單位標榜運動鞋、衣均採用環保材質，相關業者指出，台灣在回收保特瓶製成聚酯纖維布料等環保做法有目共睹。製鞋、紡織業又為知名品牌代工，可望受惠奧運題材。

群益投顧分析師廖健佑指出，東京奧運概念股一般常講的製鞋3雄，生產運動衣布料的紡織股之外，運動風潮也帶動投資健身房的上市公司業績或股價表現。

觀察今年以來製鞋三雄股價表現，豐泰自去年底最後一個交易日12月28日的175.5元，來到今年11月1日的205元，上漲16.8%。同一期間，寶成自32.6元來到41.55元，上漲27.45%。鈺齊-KY自47.55元來到116.5元，大漲145%。

遠東新指出，回收寶特瓶重新再利用，製成乙二醇瓶粒，再結合純對苯二甲酸，經過化學作用製成聚酯纖維，織成布料，是環保回收再利用的產品。運動衣、運動鞋布料都可採用。

儒鴻以針織產品為主，並生產布料及成衣，主打外銷市場，美國是重要的市場。宏遠則以平織為主，布料用運動衣、鞋，甚至運動背包。遠東新、儒鴻、宏遠幾家公司都有為歐美運動品牌客戶代工產品。

製鞋產業部分，寶成為愛迪達、耐吉等大品牌代工運動鞋，豐泰專攻耐吉運動鞋代工，鈺齊-KY代工戶外鞋、運動鞋。法人指出，在奧運賽事帶領運動風潮下，台灣製鞋、紡織業今年業績可望優於去年。

豐泰公司網站公布數據顯示，今年1至9月累計合併稅後淨利為新台幣54億9093.9萬元，歸屬於母公司業主淨利為49億3216.4萬元，每股盈餘6.71元。去年1至9月合併稅後淨利41億9120.6萬元，歸屬於母公司業主淨利為37億5435.2萬元，每股盈餘5.62元；今年1至9月獲利明顯優於去年同期。

法人表示，奧運前一年到奧運賽事前相關概念股都有表現機會，反而是太接近奧運開幕時，股價可能出現休息狀態。（編輯：楊凱翔）1081103