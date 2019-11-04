全聯數位轉型推線上購 規劃明年實體電商服務

全聯執行長謝健南（左2）4日在記者會宣布「PXGo！全聯線上購」平台上線，主打「分批取貨」服務，並表示準備於明年推出實體電商服務。中央社記者廖禹揚攝 108年11月4日

（中央社記者廖禹揚台北4日電）全聯執行長謝健南今天宣布「PXGo！全聯線上購」平台上線，可透過分批取貨及分享服務，讓消費者日常採買更便利，全聯也規劃明年推出實體電商服務。

全聯今年開始推出3階段數位轉型，繼5月推出自有支付工具PX Pay後，在雙11電商購物檔期前再推出PXGo！全聯線上購平台，主打分批取貨服務，配合單筆滿千送1000福利點活動，讓消費者可以在促銷期間一次購足所需商品，再分次領取，減少囤貨及帶貨困擾，還能利用「LINE及Messenger社群轉贈親友」服務，直接將購買商品轉送親友、孝敬父母。

謝健南表示，傳統電商商品多、宅配成本低，全聯要做的是有別傳統電商服務，在既有1000家門市基礎上，讓消費者可以更便利購物；明年將推出的實體電商服務難度較高，必須精準掌握店內即時庫存，要建立退貨、調貨系統，也會增加門市人力負擔，目前「就剩這最後一哩路」。

PXGo！全聯線上購目前約有500項商品，明年預計可增加到800項，以日用品、乾貨、咖啡等商品為主。全聯營運長蔡篤昌表示，待實體電商推出完善後，可能針對PXGo！全聯線上購再增加更多生鮮品項。

全聯大力推動數位轉型，據統計，PX Pay下載數已超過420萬，帶動整體非現金支付占比爬升至33.5%，較去年同期增加8%，全聯也在10月初導入多元卡機，一次滿足信用卡、電子票證、金融卡、手機支付等多種支付需求，預期年底前可激勵非現金支付比例達到4成。（編輯：楊玫寧）1081104