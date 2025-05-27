聯發國際雙總經理就位 拓展手搖飲海內外市場

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（中央社記者江明晏台北27日電）以歇腳亭、UG手搖飲雙品牌攻城掠地的聯發國際新團隊組織就位，董事會通過由劉經綸擔任集團總經理，陳聖中擔任國際事業總經理，並聘請謝健南擔任顧問，未來將以「雙總經理」同步拓展海內外市場。

聯發國際今天舉行股東會，受惠於新品牌UG展店效應，聯發國際2024年合併營收6.91億元，稅後淨利5910萬元，每股純益（EPS）2.41元，該年度總共配發現金股利每股2.5元。

聯發國際也同步調整組織結構，今天董事會通過由劉經綸擔任集團總經理，陳聖中擔任國際事業總經理，原總經理賴柏宇升任副董事長，並聘請謝健南擔任顧問。

聯發國際表示，今年射出「打造全球茶飲平台」、「問鼎新時尚茶飲王」、「建立餐飲大聯盟」、「擴大全球供應鏈」以及「投資併購合盟」等5箭作為營運主軸，透過調整組織，讓5箭命中更為精準，聯發國際董事長鄭凱隆也在雙總經理上任後，正式啟動集團新時尚飲品牌UG全球化擴張計畫，

劉經綸曾任CoCo都可台北總部總經理，去年加入聯發國際後負責新品牌UG台灣營運，聯發國際表示，至今開出8家直營、8家加盟共16家門店，單店單日平均銷量超過1500杯，UG品牌營收占比已逾3成。

陳聖中曾任雅茗集團投資長及海外事務負責人，聯發國際表示，他對於品牌海外事業拓展與投資併購業務嫻熟，4月於美國舉辦3場Sharetea全美加盟商大會，推進雙品牌的全球戰略。

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陳聖中上任後，正式啟動UG海外擴張計畫，聯發國際說明，透過「1+3+N」模式作為UG海外發展核心架構，也就是「直營優先、區域3店、全區N店」，此模式已吸引逾30位美國加盟主表態加入，另外，其他市場包括加拿大、香港、新加坡、馬來西亞等地首店正緊鑼密鼓籌備中。

除了劉經綸、陳聖中二位總經理各司其職外，聯發國際也聘請被譽為「零售流通大師」的謝健南擔任顧問，謝健南過往曾任全聯實業副董事長、統一超商營運長、美食-KY（85度C）執行長，經歷橫跨零售、餐飲、電商、物流等領域。（編輯：張均懋）1140527