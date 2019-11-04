離岸風場進補 世紀鋼再拿下一案

（中央社記者潘羿菁台北4日電）世紀鋼今天公告與哥本哈根基礎建設基金（CIP）簽署69支水下基礎基樁合約；上月才取得CIP採購金額新台幣165億元訂單，如今再度拿下一案，法人預期，明年離岸風電營收有望明顯上揚。

不僅如此，世紀鋼今天也公告獲得台中商銀新企業總部大案，鋼構採購金額為新台幣19億元，創下公司創立以來，傳統鋼構單一合約金額最大案，預計明年開始認列收入，並在2022年第3季全數認列完成。1天內2件大型合約入袋，公司明、後年營運正向樂觀。

世紀鋼近年積極切入離岸風電市場，董事長賴文祥日前提到，已與沃旭、達德、CIP陸續簽約，世紀鋼將供應這3家開發商離岸風場的基樁與套裝式地下基礎，整體營運在明年陸續發酵。

今年10月初，世紀鋼與CIP簽署165億元的水下套筒式基樁（Jacket）採購合約，將在彰芳、西島2座離岸風場建置逾60座套筒式基樁，今天公司公告，位於同樣風場，與CIP簽署69支水下基礎基樁合約案，等同是，世紀鋼在該風場從海層底下到海平面鋼構全包。

此外，目前正與中鋼轉投資公司中能離岸風電與北陸能源（NPI）洽談設備採購合約，不過有待中能與NPI先通過工業局國產化審查，取得國產化資格後，才能抵定合約內容。

法人估計，世紀鋼受惠於工廠建案、公共工程與離岸風電設備三大商機，今年營收有望比去年成長，而明年沃旭81隻基樁完成交貨，離岸風電將是明年營運主要動能；此外，離岸風電設備毛利率較好，獲利勢必跟著水漲船高，預計2021年、2022年離岸風電設備占營收比重有望達到5成。（編輯：蘇志宗）1081104