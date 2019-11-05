百德受惠併購Winbro跨足航太 明年業績看增

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）百德機械併購Winbro集團後切入航太領域，估明年業績成長，工具機產業景氣仍待觀察。法人估，百德第3季獲利可望小幅季增，11月開始認列Winbro營收。

百德今天下午舉行法人說明會，百德董事長謝瑞木表示，10月底正式併購Winbro集團後，百德未來營運可期。

展望未來公司策略，百德總經理謝天昕指出，此次合併後集團往更明確的方向跨出一大步，整合雙方行銷市場和產品，有助全球採購，高附加價值機種產品可在美國或英國組裝，百德今年正式跨足航太領域，未來航太市場相對穩定。

法人預估，百德併購Winbro集團後，航太占比大幅提升到4成多，短期內航太占比可提升到5成。

展望公司營運表現，百德副董事長廖子恩接受媒體採訪表示，Winbro集團每年可望有10%到15%的成長幅度，預期明年百德業績可望較今年成長，但要回到往年的高峰期，還有努力空間。

法人預估，百德第3季獲利有機會較第2季小增，今年前3季獲利可略高於損益兩平，在11月開始可望認列Winbro營收，預估每月營收可增加新台幣近億元，有助百德整體營收和獲利表現。

展望工具機產業景氣，廖子恩指出，目前看來產業仍有不確定性因素，須觀察美中貿易戰動向、台灣選舉、英國脫歐進展以及歐盟經貿政策等因素。

廖子恩表示，工具機設備出貨表現仍要觀察汽車產業景氣，汽車改型也會牽動設備需求，整車車廠會考量重新規劃投資。

Winbro集團營運據點位於英國與美國，擁有250名員工，相關機器設備和技術服務主要用於加工燃氣渦輪發動機的熱段零組件冷卻孔，主要客戶包括全球燃氣渦輪發動機製造商，應用在航空和能源電廠地面燃氣渦輪機設備。

百德自結9月合併營收新台幣1.53億元，較8月大增57.7%，比去年同期2.17億元減少29.32%，累計今年前9月自結合併營收10.87億元，較去年同期14.98億元下滑27.48%。（編輯：楊玫寧）1081105