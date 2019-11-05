佳世達10月營收月增7.2% 連兩月創新高

（中央社記者潘智義台北5日電）液晶顯示器廠佳世達科技10月合併營收為新台幣163.33億元，較去年同期成長15.2%，較9月成長7.2%。累計今年前10月合併營收為1402億元，較去年同期成長9.9%。

佳世達指出，10月合併營收逾163億元，連續第2個月刷新歷史新高，現有事業維持旺季高檔水準，轉投資事業組成的聯合艦隊新增聚碩、其陽、勝品、羅昇等均帶動整體營收走高。

為整合集團轉投資事業資源，佳世達科技10月宣布，擬投資人民幣2.4億元（約新台幣10.4億元），與上海坤鑫醫療科技合資設立新公司，完成投資後，佳世達持股70%，新公司名稱為明基生物技術（上海）公司。

佳世達旗下工業電腦廠友通資訊9月與傳動控制產品通路商羅昇企業董事會通過合作案，友通將投資新台幣4.6億元，參與羅昇私募案並取得20.49%股權，力拚智慧製造商機。

佳世達看好5G從概念到商業化運轉，將引領工業4.0落地，5G改變未來製造，被視為未來產業智慧化的核心技術，擁有大頻寬、高網速與低延遲特色，將在不同領域中創造出多元應用，又以智慧製造為最重要場域。

針對5G行動通訊市場，佳世達將聯合策略夥伴，搭配自家的智慧解決方案、工廠製造實務經驗，將技術與經驗擴展到客戶。（編輯：鄭雪文）1081105