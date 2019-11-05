6家券商遭駭客攻擊 無投資人受影響

（中央社記者劉姵呈台北5日電）台股續創29年新高，但今天卻傳出有6家券商通報遭駭客攻擊，導致資安異常情況，金管會證期局表示，受攻擊的券商在啟動流量清洗機制後，已立即解決問題恢復正常，沒有任何投資人受影響。

台股創29年新高後欲罷不能，今天上演開高走高戲碼，終場上漲87.18點，收在11644.03點。不過，市場也傳出，從4日開始，就有10多家券商遭到資安攻擊。

金融監督管理委員會證券期貨局副局長蔡麗玲證實，今天共有6家證券商通報資安發生異常情況，但發生異常時間非常短，且啟動流量清洗機制後，交易馬上恢復正常，沒有任何投資人受到影響。

依照規定，發生重大異常或資通安全事件依照規定要在30分鐘時限之內進行通報。蔡麗玲強調，這次的事件僅是流量受到影響，猜測應是隨機攻擊，不是只鎖定小型券商；金管會會研議如何提升業者資安防護能力，並督導業者遵守資通安全相關規範。

她進一步表示，有請券商要留意駭客攻擊事件，一旦發現受到攻擊，要引導電子下單的投資人採用替代方案來下單，後續繼續追蹤，確保投資人權益。

金管會針對證券期貨業者的資訊安全規範共有8大防範措施，包括要求業者要按照資產規模大小要去配置資安專責單位及專責主管、要求業者使用電子憑證，以確保網路下單交易安全、要求業者建立資安通報機制及通報系統，以利掌握資安事件等。

另外，針對分散式阻斷服務攻擊（DDoS）攻擊的因應，券商應提供網路下單交易服務業者，已導入流量清洗機制，並每年由證券期貨單位辦理DDoS攻擊演練等。（編輯：林孟汝）1081105