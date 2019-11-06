世貿三館地上權案 提前至12月中旬公告招標

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）有地上權案「王中之王」之稱的世貿三館地上權案，可望提前至今年釋出，財政部表示，預計最快12月中旬就會公告招標，「興建會展空間」將不納入招標條件，改由台北市政府外加提供容積獎勵等方式進行。

台北市信義區世貿三館展場現由經濟部國貿局委由外貿協會營運，期間至2019年底，財政部後續規劃以設定地上權方式活化。該地面積達4856.3坪，且位處信義區精華地帶，光土地公告現值就達到新台幣211億元；使用分區屬娛樂設施區，建蔽率50%、容積率達560%，開發後樓地板面積規模將不亞於鄰近的南山廣場。

財政部原先預訂，在明年初公告招標世貿三館地上權案，同時，由於有業者建議，北市缺乏可容納5萬人的大型會議及展覽空間，應將「興建一定會展空間」納入招標設定條件，日前也與相關單位、經濟部、北市府開會進行研議。

對於最終結果，財政部國產署署長曾國基今天於立法院財委會受訪時表示，考量該地位於北市精華地段，從世貿三館拆遷到新得標廠商進駐時間，不應相隔太長，希望年底世貿三館展期結束、陸續拆遷交接後，新的得標廠商就能進場使用。

曾國基指出，公告招標時間將提前至今年12月中旬，11月底就會先展開估價程序；同時不會把「興建會展空間」納入招標限制條件，改為外加獎勵方式進行，廠商如有意願配合興建會展空間，再去跟台北市政府申請獎勵，例如增加容積獎勵，不過具體怎麼做，台北市還在研議。

至於另一宗「國泰營區設定地上權案」，曾國基說，由於軍方與北府「容積調派」及都市計畫細部已完成，公告招標時程預計可提前至明年1月。（編輯：林淑媛）1081106