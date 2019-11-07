禾伸堂第3季獲利季增3成 第4季稼動率提升

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）被動元件大廠禾伸堂第3季稅後淨利新台幣3.43億元，季增30%，每股稅後純益2.17元，展望第4季工廠稼動率穩定提升中。

禾伸堂第3季合併營收40.53億元，季增8%，當季毛利率20.1%，季增0.4個百分點，營業淨利4.02億元，季增30%，歸屬母公司業主淨利為3.43億元，季增30%，第3季每股基本純益2.17元，優於第2季EPS 1.67元。

累計今年前3季合併營收108.38億元，年減14.7%，前3季稅後淨利8.8億元，年減66.5%，前3季每股稅後純益5.57元。法人指出，去年同期基期較高，禾伸堂今年前3季獲利仍賺贏2017年全年。

從產品營收比重來看，第3季被動元件占比約33%，主動元件約占19%，系統模組約占25%，其他類約占23%。

公司指出，受惠電子產業旺季帶動，及被動元件市場回溫，第3季獲利較第2季成長30%。

展望第4季，禾伸堂指出，被動元件市場庫存已逐步去化，客戶急單可望延續拉貨動能，因此工廠稼動率穩定提升中。

觀察美中貿易戰，禾伸堂表示，中美貿易問題未決，長期市場需求仍存在不確定性，將持續觀察並妥善因應，增加利基型產品銷售，維持公司營運成長動能。（編輯：林孟汝）1081107