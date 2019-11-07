經濟部推智慧電表 停電後復電僅需5分鐘

（中央社記者顧荃台北7日電）推動智慧電網，經濟部今天表示，加裝智慧電表後，未來若發生停電，可透過電腦自動定位，迅速隔離故障區間，讓非故障區間復電時間大幅縮短至5分鐘。

經濟部能源局上午在行政院會報告「智慧電網推動現況及未來規劃」。報告指出，為提升民眾用電品質、滿足綠能業者再生能源併網需求，與促進民眾參與節能，政府運用ICT、AI、自動化儲能等技術，建構新世代智慧電網。

蘇貞昌在院會中表示，再生能源中的太陽能與風力發電，易受季節氣候影響，具發電較不穩定的特性，而傳統電力網路無法滿足這些發展需求，因此「智慧電網」的建置與開發，有其重要性。

他說，推動智慧電網不但可確保電力穩定供應，並可達到大幅增加再生能源併網量、提升用戶供電品質；在搭配智慧電表後，用戶可瞭解逐時用電情形，也可促使用戶改變用電習慣，發揮節能效果。

蘇貞昌並指示經濟部，在達成電力系統穩定運轉方面，為增加再生能源加入併網供電，應加強再生能源即時發電的預測；在提升用戶供電品質部分，台電公司應儘速展開配電自動化開關建置，未來積極搭配運用圖資系統及即時監控資訊，減少停電時間，大幅縮短復電時間。

他說，在促使用戶節能部分，低壓用戶的布建目前已完成31萬戶，要達成明年底100萬戶的目標，目前也已提供用戶查詢用電資料，並進行最適電價方案試算等功能，請多加宣導獎勵「自己的用電自己省」。

經濟部能源局長游振偉出席院會後記者會時表示，布建智慧電網主要有三大目的，分別是提升再生能源穩定度、加快復電速度和促使用戶節能。

游振偉說，提升再生能源穩定度方面，要讓再生能源順利進入電力系統中，智慧電網具有智慧預測功能，可利用AI及大數據結合氣象資訊，提高再生能源發電量預測準確度；再根據預測進行智慧調度，透過儲能系統和火力發電機組，調配太陽光電與火力發電的發電量。

在加快復電速度方面，游振偉表示，目前發生停電事件後，用戶電話通報、人工確認故障點、派員搶修，整個程序需要約50分鐘；但是使用智慧電網就可以透過電腦自動定位，迅速隔離故障區間，讓非故障區間復電時間大幅縮短至5分鐘。

在促使用戶節能方面，游振偉說，目前高壓用戶，也就是工廠或百貨公司等，2.8萬戶已經全數完成裝置智慧電表；經濟部正推動低壓用戶，也就是一般民眾裝設智慧電表，設定2024年達到裝置300萬戶的目標，屆時民眾可以夠過智慧電表即時得知用電狀況、進行節電

經濟部次長曾文生表示，目前裝設智慧電表平均一戶成本是新台幣5000元，到2024年時，經濟部總計投入150億元，達成300萬戶裝設智慧電表，涵括總用電量的82%。至於剩下的18%是否要更換智慧電表，他說，若未來要落實不同時間計算不同電費措施時，將進行相關規劃。（編輯：蘇龍麒）1081107