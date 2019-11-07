雙11電商業績開紅盤 3C商品衛生紙熱銷

電商業者網路家庭7日宣布，旗下PChome24h購物雙11活動自11月1日開跑以來，前5天業績大幅成長，瀏覽量也增加9倍。（網路家庭提供）中央社記者吳家豪傳真 108年11月7日

（中央社記者吳家豪台北7日電）電商年度盛事雙11即將到來，業者活動陸續開跑，網路家庭旗下PChome24h購物11月1日至5日瀏覽量增加9倍，3C商品和衛生紙熱銷；松果購物雙11活動首週訂單量增加7成。

網家今天表示，PChome24h購物雙11活動11月1日開跑後湧入大量人潮，凌晨開賣不到1分鐘業績破千萬元，行動支付業績也較去年同期成長50%，使用Pi拍錢包結帳金額年增200%。

網家觀察今年PChome 24h購物雙11檔期買氣，以3C商品銷售表現較佳，選購熱潮起因於各大品牌陸續於下半年力推規格升級新款手機，帶動消費者年終換機。休閒娛樂系列商品也買氣熱絡，包括筆記型電腦、行動硬碟、運動型攝影機，以及電玩主機、遊戲新片、藍牙喇叭等，都成為雙11檔期熱銷品項。

PChome 24h購物的特規箱購組合也帶動生活日用品銷量，包括衛生紙、紙尿褲、牙線棒、保鮮盒、沐浴乳、洗衣精與洗衣膠囊等品項。

B2B2C（企業對企業對消費者）電商平台松果購物雙11活動開跑首週訂單量較去年同期增加7成，今天至11月10日再推出質感居家日活動，在雙11前進行最後倒數衝刺。

蝦皮購物迎接雙11購物節，日前推出4款互動遊戲已吸引超過600萬人參與，今天宣布雙11當日將邀請藝人楊丞琳現身蝦皮直播挑戰神秘任務，並將首次在台灣、新加坡、馬來西亞3地同步直播。（編輯：楊玫寧）1081107