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美股再創新高 台股均線多頭排列

最新更新：2019/11/08 07:54

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）美股道瓊指數再創新高，台股7日守住11600點和5日線之上。法人表示，台股短期均線仍呈現多頭排列，不過外資買超金額縮小，需留意個股技術性調整。

美中貿易關係傳出進展，美股道瓊工業指數終場勁揚182.24點或0.66%，收在27674.80點，再創新高；標準普爾500指數終場上漲8.40點或0.27%，收在3085.18點。以科技股為主的那斯達克綜合指數終場上漲23.89點或0.28%，收在8434.52點。

台股加權指數7日終場收在11606.56點，下跌46.51點，跌幅0.4%，成交值新台幣1397.56億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超40.79億元。

法人表示，台股7日收盤守住11600點和5日線約11572點之上，短期均線仍呈現多頭排列，不過日KD技術指標似有高檔交叉向下的跡象，外資雖持續買超，但買超金額逐漸縮小，需留意個股技術性調整。

友達10月合併營收新台幣199.8億元，是2009年2月以來新低，較9月減少16.3%，較去年同期減少24.6%。

被動元件廠國巨第3季稅後淨利20.44億元，每股稅後純益4.81元，前3季稅後淨利60.51億元，每股稅後純益14.26元。展望第4季，國巨表示公司與客戶庫存均已回復正常。

和碩明年不排除在越南、印度設廠，明年以消費性產品成長最大。公司今年第3季稅後淨利62.97億元，較第2季大增81.7%，比去年同期增加122.5%，第3季每股稅後盈餘2.41元。（編輯：趙蔚蘭）1081108

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