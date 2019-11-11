台中電廠今年減煤破紀錄 明年以1260公噸為目標

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）台中火力發電廠用煤量引發各界關切，台電今天表示，預估中火今年用煤量可降至1300萬公噸，明年用煤量將以「許可使用量」的2100萬公噸減煤4成，期盼以1260萬公噸為目標。

台電發布新聞稿表示，台中火力電廠用煤量將遵照台中市政府核發的生煤操作許可證要求，今年用煤量絕對不會超過1600萬公噸。

台灣今年供電狀況好轉，台電說，中火降載、減煤均有進展，預估用煤量可降至約1300萬公噸，相較去年減用近300萬公噸，創單一年度減煤最多紀錄；中火1至10月降載363次，減發42.3億度，相較去年同期減發20.8億度，減發度數為去年2倍以上。

台電指出，2020年用煤量將以「許可使用量」的2100萬公噸減煤4成為目標，也就是用煤量為1260萬公噸。

台中火力電廠機組生煤許可有2張執照，9號機單獨為1張，其餘1至8號及10號為1張操作許可證，將在明年2月到期，申請展延期限為11月23日。台電說，已在今年7月即提出中火9號機操作許可證展延；不過，台中市政府尚未核准。台電將在11月下旬提出1至8號機及第10號機許可證展延申請。

台中市政府近期主張中火至明年1月25日前減煤應至1104萬噸。台電表示，2014年中火生煤「許可使用量」為2100萬公噸，實際用煤量1839萬公噸，若中市府以「實際使用量」作為減煤4成的計算基礎，會讓中火因當年度未超用、遠低於許可使用量的表現而受到懲罰，是否代表將來所有許可證申請者，都應該在用量限制內「燒好燒滿」，以免來年遭受突襲減量，長遠來看是否更不利於環保減排？

台電指出，減煤政策立意良善，但細節規劃宜全盤考慮，執行上也應考量適法要求，以免產生反效果，甚至於違法處分。（編輯：蘇志宗）1081111