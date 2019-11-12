劍麟波蘭新廠準備試量產 今年獲利拚次高

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）汽車零配件廠劍麟加速波蘭新廠產線布建，相關設備已順利設置完成，開始試量產準備。法人預估劍麟今年稅後獲利可來到歷年次高。

展望客戶布局，劍麟延伸汽車事業部業務觸角，運用自有金屬機加工及生產管理技術，深化與主要客戶更多汽車安全關鍵零組件新訂單合作機會，也開發多項車輛散熱相關零組件產品。

展望第4季營運，劍麟表示加速波蘭新廠產線布建，目前相關設備已順利設置完成，進入試量產準備，預期未來新訂單量產、新廠生產學習曲線逐步提升，可挹注劍麟整體營運。

展望今年，法人預估劍麟今年整體業績可望年增10%以上，上看12%，創新高可期，預估今年稅後獲利可來到歷年次高，今年每股純益可超過8元。

劍麟第3季合併營收新台幣12.16億元，年增11.04%，第3季整體毛利率及營業利益率，分別自去年同期的26.26%、12.99%，提升至28.74%、15.73%。當季稅後淨利1.68億元，每股稅後純益2.22元，分別較去年同期成長11.49%和11.56%。

累計今年前3季合併營收34.48億元，稅後淨利4.56億元，每股稅後純益6.02元，分別較去年同期成長9.10%、18.47%、18.50%。

劍麟表示，旗下3大主力汽車安全關鍵零組件產品，受惠新車應用滲透率提升，出貨穩定成長，公司積極調整業務接單策略，多款與主要客戶共同研發的安全系統相關零組件，新訂單陸續開花結果，帶動汽車事業部營收成長。（編輯：趙蔚蘭）1081112