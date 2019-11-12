億光明年擴產Mini LED 看好2大應用潛力

（中央社記者吳家豪台北12日電）LED封裝廠億光今天舉辦法人說明會指出，2020年預計擴產180KK，主要針對Mini LED不可見光、車載應用，看好明年整體業績將成長兩位數百分比，毛利率也將改善。

億光今年第3季營收為新台幣51.73億元，年減17.7%；毛利率25.9%，年增2.1個百分點，主要因為照明產品占比下降；營業利益率5.38%，年減0.02個百分點；稅後淨利2.92億元，年減4.3%；每股盈餘（EPS）0.66元，略低於去年同期的0.69元。

累計2019年前3季億光營收約155.2億元，年減16.1%；稅後淨利5.98億元，年減8.1%；每股盈餘1.35元。今年前10月營收172.7億元，年減15.8%。

從產品類別營收占比來看，億光2019年第3季消費性電子及手機產品占35%，不可見光產品占28%，照明產品占14%，背光產品占19%，其他產品占4%。

億光董事劉邦言表示，明年成長動能來自兩大領域，首先是新產品，包括UVA及UVC紫外線燈、植物燈、商用照明；其次是背光產品，包括Mini LED（次毫米發光二極體）、顯示器、電競、電視應用都有機會成長，看好明年整體業績將成長兩位數百分比（10%以上）。

劉邦言指出，Mini LED會先應用在電競顯示器、電視、車載領域，億光針對這3大領域已開始少量出貨，預期未來2到3年Micro LED（微發光二極體）技術還不成熟、價格太貴，Mini LED仍有一定市場。

現場法人關注Mini LED與OLED（有機發光二極體）技術優劣，劉邦言認為，Mini LED壽命較長、更省電，而OLED衰退較快，車載應會以Mini LED為主；消費電子產品未來要看OLED成本，至少明年Mini LED在電競與電視領域應該非常有優勢。

他也強調，億光策略是選擇毛利率較高的訂單才接，例如照明的低價產品慢慢不接單或減少接單，在中國市場競爭最激烈的看板產品也選擇高價訂單。

談到Mini LED擴產計畫，劉邦言說，明年預計擴產180KK，其中50KK是車載產品，不可見光產品大約擴產100KK，其他則是紅外線產品。

億光副總經理暨發言人傅慧貞表示，Mini LED明年擴產計畫主要在不可見光與車載應用，初步規劃資本支出在10億元以下，也包含例行性的設備汰舊換新。

傅慧貞透露，億光在智慧路燈領域也取得一部分標案，將挹注明年營收，推估明年包含路燈模組的營收占比約15%，應該會與今年持平。目前億光的獲利及營收受到中國廠商削價競爭的影響，未來仍會深耕各個產品應用，不考慮只做「小而美」的公司。（編輯：林孟汝）1081112