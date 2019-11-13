鴻海砸百億參與亞太電信私募 攻5G頻譜競標

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海下午宣布投資新台幣100億元，參與亞太電信現金增資私募普通股案，參與5G頻譜競標；在鴻海集團力挺下，亞太電信今天尾盤股價飆漲停，上演慶祝行情。

鴻海今天下午舉行重大訊息說明會，說明上午董事會決議通過，公司與子公司鴻揚創業投資，將以每股新台幣10元，認購亞太電信以私募方式辦理現金增資發行普通股，共計10億股，合計100億元。

未來鴻海將攜手亞太電信於今年12月參與5G頻譜競標，並持續進行行動寬頻設備建置。

鴻海與亞太電信規劃從明年1月開始，2年內完成行動寬頻業務投資計畫。以現階段持股比例來算，增資完成後，鴻海及子公司合計持有亞太電信比例，將從19.7%提升到40.74%。

鴻海表示，將與亞太電信共同發展5G生態系應用，同時藉由亞太電信提供的應用服務以及用戶反饋，開發更符合營運商所需的下一代通信網路設備，落實集團深耕於8K+5G、AI人工智慧、智慧製造、智慧醫療等各種應用布局。

鴻海指出，基於「長期、發展、穩定、科技、國際」經營理念，投入5G技術研發的重點發展方向，不僅是5G規格制定參與者，更率先在2018年6月與亞太電信共同取得NCC（國家通訊傳播委員會）許可，在集團台北內湖大樓、新北土城廠區以及新竹交通大學打造5G實驗場域。

鴻海同時也攜手亞太電信、英特爾（Intel）、交大等組成的技術聯盟，研發多項5G創新應用。

亞太電信在11月7日董事會通過150億元私募增資案並分三階段執行，首次私募增資金額約100億元；亞太電其他股東包括台鐵、台灣大等目前並未傳出有注資的打算。

亞太電信近期股價處於低水位，12日收盤價為6.29元，由於存在不少溢價空間，今天股價尾盤拉上漲停6.91元，成交量爆出3.8萬張。（編輯：張均懋）1081113