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手機標示變中國台灣 NCC要求業者回復並切結

最新更新：2019/11/13 17:31

（中央社記者吳柏緯、江明晏台北13日電）部分市售手機在通訊錄、時區將台灣標注為「中國台灣」，NCC今天表示已要求業者回復原有標示，並從即日起相關產品進行認證時，須切立切結書，確保正確標示。

近日傳出部分市售手機的通訊錄、時區，關於「台灣」的標示被更改成「中國台灣」，國家通訊傳播委員會（NCC）發言人蕭祈宏表示目前對於手機及與使用功能相近的平板等二類產品，在送審時都已要求正確標示「台灣」，近期傳出的情形可能是業者在事後更改。

蕭祈宏說明，NCC除了要求業者立即恢復原有標示之外，現在也已經要求新送審的產品必須切結，不得在通過審查後，擅自更改為「中國台灣」，若被查獲，將會撤銷審定證明，產品不得在台灣販售。

NCC射頻與資源管理處副處長牛信仁進一步說明，若擅自更動，將依照「電信終端設備審驗辦法」第20條第1項或「電信管制射頻器材審驗辦法」第22條第1項規定，撤銷手機、平板的審定證明或型式認證證明。

對於目前已發生的個案，牛信仁表示已經要求業者盡速恢復原有標示。

華為技術台灣總代理訊崴技術表示，已於第一時間了解狀況，並與原廠溝通中。（編輯：蘇志宗）1081113

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