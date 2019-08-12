又稱中國台灣同婚合法 聯合國推特刪文

聯合國婦女權能署4日在臉書貼出一張圖表列出承認同婚的國家，卻將台灣標為「中國的一省」，貼文刪除後，聯合國11日又貼出同一張圖，外交部表達強烈抗議，聯合國已刪除貼文。（圖取自facebook.com/unwomen）

（中央社記者顧荃台北12日電）聯合國昨天再次發文指「中國台灣」同婚合法，外交部今天表示，確認聯合國已刪除該則推特發文，對聯合國仍不以正式國名稱呼感到失望，但也肯定其有聽見台灣與國際社會意見。

聯合國婦女權能署（UN Women）日前在臉書貼出一張圖表列出承認同婚的國家，卻將台灣標示為「中國的一省」，經駐紐約辦事處嚴正抗議與各界指責後，這則貼文已被刪除。不過聯合國官方推特昨天再度針對同婚主題發文，又貼上同一張圖，外交部表達強烈抗議。

外交部發言人歐江安今天表示，經駐紐約辦事處查證，確認聯合國已於8月11日當天刪除該則貼文。對聯合國最終不以正確國名稱呼，而直接刪除貼文的方式處理，外交部仍感到失望；但也肯定聯合國確有聽見台灣與國際社會多方的堅決反對意見。

歐江安說，呼籲聯合國正視台灣與中國互不隸屬的事實，並在任何國際歧見上，應採取中立角色，促進和平，並鼓勵爭端當事國進行對話與合作。

歐江安表示，外交部將持續密切關注本案的後續發展，並透過各種管道及方式繼續與聯合國溝通，要求正視中華民國（台灣）是主權獨立國家的客觀事實，且只有民選的政府才能在國際間足以代表台灣2300萬人民。要求聯合國暨專門機構在其會議文件、統計資料、官方推特等社群媒體、網站表述上，切勿再以不當的名稱矮化。

她說，呼籲聯合國應儘速尋求適當方式接納台灣參與聯合國體系。台灣有能力、有意願做出具體貢獻，且多年來已累積協助國際社會的豐富經驗。台灣的參與將可有效協助全球攜手落實聯合國「永續發展目標」（SDGs）的願景。（編輯：張均懋）1080812