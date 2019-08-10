外館抗議奏效 UN婦女署刪除矮化台灣貼文

聯合國婦女權能署4日在臉書貼出一張圖表列出承認同婚的國家，卻將台灣標為「中國的一省」，這則貼文已刪除。（圖取自facebook.com/unwomen）

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）聯合國婦女權能署（UN Women）日前在臉書貼出一張圖表列出承認同婚的國家，卻將台灣標為「中國的一省」。外交部今天表示，經駐紐約辦事處嚴正抗議與各界指責後，這則貼文已被刪除。

聯合國婦女權能署4日在臉書發文表示，所有人都應該能夠自由選擇是否進入伴侶關係。貼文並附上一張圖表，列舉承認同婚的國家，以各國國旗標列；台灣也在其中，不過，在中華民國國旗底下，台灣卻被標示為「中國的一省」。

外交部4日對此表示，已指示駐紐約辦事處向聯合國表達抗議，並要求更正；駐紐約辦事處也在該則底下留言，強調台灣不是中國的一部分。許多網友也紛紛湧入聯合國婦女權能署的臉書，在多則貼文底下留言表示，台灣不是中國的一省。

外交部發言人歐江安今天對中央社記者表示，外交部注意到這則貼文已被刪除，認為這是聯合國婦女權能署在面對駐紐約辦事處的嚴正抗議，以及各界人士批評、指責的強大壓力下所做的決定。外交部將密切注意婦女署的後續做法，妥善即時因應。

歐江安說，外交部再次強調，聯合國經常引用據以排除台灣2300萬人參與的聯大第2758號決議，從未認定台灣是中國的一部分，「所以聯合國不應繼續錯誤擴大解釋該決議，孤立台灣人民」。聯合國宗旨既然是為全人類服務，就應該積極尋求適當方式將台灣人民納入，才能真正落實其普世及包容的理想。（編輯：郭萍英）1080810