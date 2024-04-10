數位部：車聯網實驗場域4月底公告 逾百據點供申請

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（中央社記者蘇思云台北10日電）數位部今天表示，規劃4月底完成公告車聯網無線電頻率特定實驗場域及其限制，經過行政協調後，可把平均84天的車聯實驗網申請期程縮減到29天，意味縮減期程64%，有望加速台灣車聯實驗網發展進程。

數位部今天舉行例行記者會。數位部資源管理司司長牛信仁表示，車聯網規劃使用頻段位於5850到5925MHz，目前該頻段沒有既有使用者，因此沒有電波干擾問題，相關頻段規劃也有助於國際接軌，透過業者申請實證，台灣也可以更了解採用哪些車聯網技術更為適合。

過去申請車聯網實驗流程較為費時，這次透過公告讓車聯網頻率各項創新實驗可以在六都、新竹、南投、彰化、雲林、嘉義、屏東等縣市開展，包括區域型、路段型與路口型共116個點。

牛信仁表示，預計可帶來2大效益；首先，公告車聯網實驗場域後，讓整體申請流程更有效率，帶動智慧交通發展，也讓申請者、民眾知道有這類實驗場域，公告後就可立即施行。

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第2為縮短申設時程，最快可把平均84天的車聯實驗網申請期程縮減到29天，等同可縮減期程64%。牛信仁表示，實驗頻率是免頻率使用費，希望提供業者創新環境，申請實驗頻率期間為1年期，如果有延續目前實驗項目的必要或新增實驗項目，可再次申請實驗頻率。

數位部表示，後續也將一起檢討修正無人載具（車輛、船舶、航空器）頻率的實驗地理範圍與條件，預期吸引更多創新團隊參與，進行各種前瞻性的研發與實驗項目。（編輯：潘羿菁）1130410