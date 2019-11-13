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歐洲電動自行車熱銷 巨大前3季每股賺7.32元

最新更新：2019/11/13 19:12

（中央社記者潘智義台北13日電）巨大集團今天表示，受惠於歐洲電動自行車熱銷及中國市場復甦，今年前3季稅後淨利為新台幣27.5億元，較去年同期成長33.5%，每股稅後盈餘為7.32元。

巨大公布，前3季合併營收為476.9億元，較去年同期成長5%；稅前淨利為39億元，較去年同期成長18.8%；稅後淨利為27.5億元，較去年同期成長33.5%，若排除去年第1季所得稅率提高的一次性所得稅費用影響，今年前3季較去年同期成長21%。

巨大說，今年前3季自有品牌在全球各主要市場的銷售，以捷安特歐洲子公司最佳，銷貨金額以歐元計算有兩位數的成長，主要成長動能來自於電動自行車，延續上半年銷售佳績，前3季自有品牌電動自行車銷售金額較去年同期成長超過4成。

另外，美國子公司前3季營收以美元計算有個位數成長，高級自行車及電動自行車都有不錯表現。捷安特因中國自行車市場復甦，前3季業績以人民幣計算有兩位數成長。

展望未來整體市場，巨大表示，將提供消費者高附加價值創新產品、強化自有品牌零件開發，以及通路服務品質的提升，審慎樂觀面對大環境的挑戰。（編輯：蘇志宗）1081113

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