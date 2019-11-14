看好品牌事業將達高點 樺漢估Q4營收成長個位數

（中央社記者吳家豪台北14日電）鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢今天預估，今年第4季營收將季增高個位數百分比，毛利率及營益率將持平；看好明年營收將成長中到高個位數百分比。

樺漢今天參加線上法人說明會，2019年第3季合併營收新台幣206.33億元，季增10.2%，年增3.3%，成長動能主要來自德國子公司S&T及ODM（設計製造）事業群；營業毛利49.56億元，季增17.5%，年增18.4%；營業利益8.81億元，季增23%，年減3.6%；稅後淨利8.31億元，季增22%，年減0.8%；每股盈餘（EPS）4.26元。

樺漢今年第3季毛利率24%，季增1.5個百分點，年增3.1個百分點，主要因為品牌及系統整合業務獲利率回到正常水準；營業利益率4.3%，季增0.4個百分點，年減0.3個百分點。

今年第3季樺漢營收貢獻仍以品牌業務為主，占47%；系統整合事業營收比重達29%，ODM（原始設計製造）事業營收占24%。

在品牌業務部分，毛利率由今年第2季的30.1%上升至第3季33.4%，成長動能主要來自軌道交通業務。另由於系統工程業務毛利率回到正常水準，系統整合業務毛利率由第2季的11.2%上升至第3季的12%。

展望第4季，樺漢董事長朱復銓看好品牌事業將達到今年高點，預期整體營收將季增高個位數百分比（約7%到9%），成長動能主要來自工業物聯網、智慧電網成長及半導體產業需求回溫。獲利方面，預期第4季毛利率和營業利益率將與第3季持平。

朱復銓說，2020年雖面臨美中貿易戰的影響和全球經濟放緩，樺漢仍看好明年營收將年增中到高個位數百分比（約4%到9%），主要動能來自智慧工廠及軌道交通業務；在系統整合業務方面，受惠於半導體業務需求增溫，在手訂單明顯回升，已達歷史新高。

為發展轉型策略，從ODM跨足品牌再到系統整合，樺漢已於13日董事會通過投資智慧零售解決方案提供商威霸科技，進一步提升產品垂直整合能力，未來有機會與系統整合事業群合作。（編輯：林孟汝）1081114