面板廠返台投資逾千億 避美關稅拚產業鏈垂直整合

（中央社記者潘智義、廖禹揚台北14日電）台灣面板產業因中國、韓國夾擊，為擺脫產能競賽，包括瀚宇彩晶、友達、群創等面板廠陸續返台投資，合計金額達1187.2億元，未來除將重心轉向提升研發能量，還可進一步完成產業鏈垂直整合，及避免銷美電視被加徵關稅。

面板大廠彩晶、友達分別在6、7月申請「歡迎台商回台投資行動方案」，各申請回台投資新台幣79.1億元、407億元，並已獲准。

群創光電今天也通過審查，擬回台投資701億元，是目前通過歡迎台商回台投資行動方案最大案，將在竹科、南科擴大AI智能製造自動化、提升前瞻技術研發能量，包括規劃以最短時效在台南打造自動化ZERO TOUCH關燈工廠產線，擴充較高階的超窄邊框、高對比及電競面板高刷新率技術產能。

群創光電總經理楊柱祥指出，原本電視組裝幾乎都在中國廣東佛山廠生產，但第2季因輸美電視加徵15%關稅，出貨量降低，因此已將銷美產品移回台灣台南廠生產，並採半自化模式運作，盼明年全部自動化生產。

因此，未來中國大陸電視內銷市場全由佛山廠供應，銷美電視由台南廠供應。

他說，包括台灣台南、廣東佛山兩個電視生產基地，今年電視出貨目標400萬台。除電視之外，返台投資也擴增高階廣視角面板產線，提供高對比、窄邊框的資訊電子產品使用。

楊柱祥強調，群創返台投資主要還是讓舊有的工廠發揮新價值，在既有廠區新建產線，更包括智慧關燈工廠，未來將特別鎖定高階人工智慧招募人才。

群創還將規劃在台南打造關燈工廠產線，經濟部官員指出，關燈工廠是為節省能源、僅使用少量人力的自動化產線，目前已有鴻海前例，在技術上應不是問題。

此外，群創未來也將持續投入巨大尺寸、mini LED、車用曲面異型、智慧家庭運用、VR/AR、手機屏下指紋辨識與智慧零售長條屏貨架等新興領域高附加價值產品，預期有助面板產業升級轉型。

經濟部官員分析，大尺寸面板面臨中國產能競爭，小尺寸則有強敵南韓，台灣面板業在外面臨挑戰的確很大，但業者積極尋找技術領先的利基市場。

官員表示，群創這次回台投資，是將重點轉向技術研發，符合政府將台灣打造成高端製造中心的政策目標，可望帶動整體產業升級，預估可創造上千個工作機會。

全球知名經濟預測及商業諮詢機構IHS資深研究總監謝勤益分析，群創將電視組裝廠挪回台灣，主要是為了美國電視品牌大客戶Vizio，避免銷美電視加徵關稅；另一方面，電視組裝產線移回台灣，也可從上游的面板、面板模組，做到下游的電視組裝，完成產業鏈的垂直整合。

謝勤益說，電視面板供過於求，但資訊電子面板供過於求程度沒那麼嚴重，所以群創此次擴充台南廠電視組裝基地規模，也同步擴建高階廣視角資訊電子用面板產線，專攻手持式智慧裝置、高階筆電市場。

他解釋，因為擴建高階廣視角面板、電視組裝基地均需龐大資本支出，所以群創此次返台投資金額龐大，但應該會採取分階段完成的做法。（編輯：林孟汝）1081114