台股強力吸金 外資連11週買超

（中央社記者韓婷婷台北18日電）儘管中美談判仍具變數，上週外資對亞股由買轉賣，僅陸股、台股、印度與泰國股市維持吸金姿態；其中，台股吸金功力一流，外資連續11週買超，上週單週吸金逾5.7億美元居冠。

全球央行貨幣政策寬鬆，熱錢持續湧入股票市場。美股上週五（15日）再飆新高，道瓊指數首次衝破2萬8000點；標普500指數週線連6紅，創2年來最長漲勢。

中美貿易協商仍未有實質進展，持續干擾市場投資氣氛，上週外資對亞股賣多買少，根據彭博統計外資資金流向，僅陸股、台股、印度與泰國股市維持吸金姿態；其中，台股吸金功力一流，單週吸金逾5.7億美元居冠，此為外資連續11週買超台股，繼續保持吸金王名號。

印度則連續3週獲得資金青睞，上週淨流入3.7億美元。陸股雖連6週獲資金淨流入，上週進帳2.56億美元，惟買超金額相較過去幾週大幅減少。

其他亞洲市場皆承受相當賣壓；其中，印尼股市已經連3週遭外資賣超，而菲律賓股市也終止外資連5週買超，上週由買轉賣，遭外資小幅賣超0.48億美元。

不過，值得慶幸的是，統計今年迄今，外資對亞股仍買多賣少，以中國、印度、台灣為首，其中以陸股表現最為出色，年迄今已累計346.83億美元買超，帶動中國滬深300指數今年迄今漲幅高達28.78%，印度股市也累計近120億美元買超，累計漲幅近12%，位居第2，而台股以86.99億美元買超位居第3，累計漲幅達18.49%，表現亮眼。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，美中簽屬初步協議仍具變數，日前美國總統川普表態尚未同意取消加徵關稅，且除了中國取消長達4年對美國禽肉的進口限制外，雙方協商未有實質進展。

觀察中國10月進出口持續萎縮，兩國貿易戰升級也對美國製造業與企業投資帶來不利影響下，初步協議簽署進度的拖延將持續干擾市場氣氛。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美中貿易談判代表週六熱線，目前預期兩國可望達成貿易協議。在總經數據部分，美國10月零售銷售成長超乎預期，製造業產值則受通用汽車罷工拖累，創下6個月來最大降幅。（編輯：蘇志宗）1081118