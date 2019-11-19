中市府通過改善計畫 中火廢水處理廠拚年底上線

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）台中市政府已在昨天通過中火新廢水處理改善計畫。台電今天說，將依計畫辦理，隨後進行設備測試。當放流水符合政府規範後才會外排，力拚新廢水廠於12月底前上線。

台中火力發電廠9月被台中市環保局查獲放流水「硼」超標，台中市政府重罰台電6000萬元，台電隨後宣布，中火全廠放流水10月底起不外排，直到廢水場12月完工且檢測達標才外排。

台中火力發電廠新廢水處理廠一期工程已完成第一階段硝酸鹽氮改善工程，第二階段硼及其他重金屬改善工程正在趕工中。台電發言人徐造華告訴中央社記者，台中市政府已在昨天通過中火新廢水處理場的水污染防治措施變更，台電感謝市府協助，將依照送審計畫積極辦理。

徐造華指出，台電安裝廢水處理廠設施後，將在12月下旬進行功能測試，再經由台中市政府審查，當發電過程中生產廢水符合標準，放流水才會外排。台電以12月底前啟用新廢水處理廠為目標，實際啟用時間得依工程施作進度、市府檢測進度為準。

為了改善放流水超標問題，台電以「源頭進行製程循環」方式，讓放流水暫不外排。不過，這項方式恐造成環保設備磨損的風險且涉及機組調度。

徐造華說明，若廢水濃度偏高，會造成環保設施一定程度磨耗。不過，根據目前監測濃度狀況，廢水濃度比預估狀況稍低，「是在可接受的狀況」，加上配合空氣品質調度機組及評估供電狀況，台電實施「增氣減煤」，中火機組並未全數發電，預估中火實施「源頭進行製程循環」可以至12月底、明年1月初，直到新廢水處理廠完工啟用。

此外，台中市政府近期主張中火至明年1月25日前減煤應至1104萬噸，台電則預估中火今年用煤量可降至1300萬公噸。徐造華說，台電會積極安排與中市府高層溝通，盼相互了解彼此立場，妥善處理此事。（編輯：趙蔚蘭）1081119