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東台受惠5G設備拉貨 PCB鑽孔機訂單回溫

最新更新：2019/11/20 10:32

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）工具機大廠東台在5G商機帶動下，設備略有受惠，PCB鑽孔機訂單需求有回溫跡象，公司預估明年訂單將隨著新春到來春暖花開。

展望第4季到明年第1季市場景氣，東台表示美中貿易戰仍讓各國製造商觀望，延緩對製造設備投資，不過根據市場循環的預測，明年台灣工具機產業產值可較今年成長10%。

從應用來看，公司指出，在5G商機帶動下，相關設備略有受惠，PCB鑽孔機訂單需求有回溫跡象。

展望明年，東台表示將持續站在工業4.0的浪頭上，協助廠商升級智慧製造，預估明年訂單將會隨著新春到來春暖花開。

東台持續積極參展搶單，26日到29日將參與在中國大陸深圳舉辦「2019大灣區工業博覽會暨第二十二屆DMP國際模具、金屬加工、塑膠及包裝展」。12月4日到6日將參與深圳舉辦「2019國際電子電路展覽會」，展出對應5G發展所需的大檯面機種，包括線性馬達數控鑽床與CO2雷射鑽孔機等。

東台今年前3季合併營收新台幣81.33億元，較去年同期83.48億元減少2.6%。第3季單季營收略有下滑，不過費用控管得宜，單季營業利益來到1.27億元，較去年同期1.01億元回升。

但人民幣貶值匯兌損失、加上轉投資公司獲利，東台第3季稅後淨利僅150萬元，每股稅後純益0.01元，使得今年前3季稅後淨利1.24億元，較去年同期2.18億元減少43.2%，前3季每股稅後純益0.49元，低於去年同期EPS 0.86元。（編輯：趙蔚蘭）1081120

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