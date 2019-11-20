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張善政批政府捧金飯碗討飯 財政部提數據澄清

最新更新：2019/11/20 17:52

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）國民黨副總統參選人張善政批評，政府禁售逾100坪國有地，像捧著金飯碗討飯的乞丐，建議可出售地上權。財政部澄清，逾500坪國有地才禁售，地上權招標也行之有年，10年間權利金收益已達新台幣394億元。

財政部表示，張善政19日出席中華民國工商建設研究會中區聯誼會舉辦的「追求卓越企業論壇」時譏諷，財主單位規定100坪以上國有土地不能出售，政府像捧著金飯碗討飯的乞丐，建議可以出售地上使用權，此項說法實屬誤解。

財政部表示，第1，根據前行政院長吳敦義在2009年10月8日第3165次院會指示，不再出售500坪（1650平方公尺）以上國有土地，並於2012年1月4日修正國有財產法第53條，將此原則明定入法；禁售的是500坪以上國有土地，並非100坪以上就不可出售。

財政部指出，第2，為了提升國有財產運用效能，近年持續辦理國有土地公開招標設定地上權，累計從2000年至2019年10月，標脫權利金達394億元，每年可收取地租總額2.7億元；以今年為例，釋出地上權案標脫率達40%，標脫權利金總金額達17億餘元。

財政部說，同時，後續也將再釋出兩宗大型國有非公用土地地上權案，包括台北捷運松江南京站地上權案，此案已在10月7日公告招標，預訂12月9日開標，以及台北市世貿三館地上權案，預計2020年1月公開招標，目前市場詢問度相當高。

財政部表示，將持續推出區位條件優質標的，以設定地上權方式活化大面積國有土地，盼在兼顧國庫收益下，創造民眾、業者及政府三贏。（編輯：蘇志宗）1081120

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