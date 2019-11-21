產業具互補性 貿協：台灣可成以色列製造夥伴

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）外貿協會說，台灣、以色列產業各具優勢及互補性，台灣可成以國新創企業的製造夥伴。貿協在今年設立以色列辦事處，今年前10月雙邊貿易額達14億美元，年增18%，雙方合作可期。

外貿協會今天舉行「2019年以色列商機日暨市場說明會」，駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢、外貿協會秘書長葉明水等人均出席活動。外貿協會表示，以色列商機日暨市場說明會吸引以色列9位買主參加，將鎖定採購資通訊、消費電子、汽車、自行車及光纖通訊等產品。

葉明水指出，以色列創新能量強，擅於軟體、研發，而製造為台灣優勢，雙方產業各具優勢及互補性。貿協看準以色列市場，今年在特拉維夫增設辦事處，至今已組4個參訪團媒合商機。

他進一步說，根據統計，以色列及台灣今年前10月雙邊貿易金額達14億美元（約新台幣427億元），年增率達18%，在美中貿易摩擦、經濟衰退下能有如此成績，雙方合作可期，明年將有更好成績，也期盼讓台灣企業攜手貿協前進以色列，產品銷往全世界。

貿協指出，以色列以新創聞名，還有「新矽谷」之稱，同時也是中東地區最具消費潛力市場之一。由於以色列汽機車及零組件、腳踏車、電腦、通訊器材及消費電子等產品仰賴進口，台灣產品具有發展空間，貿協近年也積極加強拓銷以色列市場。（編輯：張均懋）1081121